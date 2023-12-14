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Spor

Sivasspor, Başakşehir mesaisine devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Servet Çetin yönetiminde sürdürdü.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir mesaisine devam ediyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra ayak tenisi oynadı. Antrenman orta sonlandırma ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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