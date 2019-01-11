Sivasspor Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u 6 aylığına kiraladı

Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho'nun yerine Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Fousseni Diabate'yi kiralayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci transferini de Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u kiralayarak yaptı. 21 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralık olarak Sivasspor forması giyeceği öğrenildi.

20 Ocak'ta Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maça kadar hazırlıklarına Antalya'da devam edecek Demir Grup Sivasspor'da genç savunmacının önümüzdeki günlerde kampa dahil olması bekleniyor.

(DHA)