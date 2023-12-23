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Spor

Sivasspor bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Sivasspor sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti ve bu sezon sezonki ilk iç saha zaferini aldı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 15:37 - Güncelleme:
Sivasspor bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Sivasspor ile İstanbulspor karşılaştı.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 86. dakikada Rey Manaj kaydetti.

EVİNDE İLK KEZ KAZANDI

Sivasspor bu sezon kendi sahasında ilk kez galip gelmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor, ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Alınan bu sonuçla Sivaspor puanını 21'e çıkardı. 8 puanda kalan İstanbulspor son sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Ndao'nun sert vuruşunda, top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Aynı dakika içinde Barrow, topla ceza sahasına girdi. Barrow'un sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.

21. dakikada Ndao, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

26. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Saiz'ın sert vuruşunda, kaleci Alp Arda güçlükle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası yayından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

60. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içerisindeki Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

81. dakikada Alaaddin'in sol kanattan pasında topla buluşan Kved'in vuruşunda kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

86. dakikada orta sahadan Kvet'in pasında defasın arkasında sarkan Manaj'ın ceza sahası içerine girip kaleci Alp Arda ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

E.Y Sivasspor: Ali Şaşal, Caner Osmanpaşa, Camara, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak (Koita dk. 84), Burak Kapacak (Rodrigues dk. 45), Charisis, Saiz (Kvet dk. 65), Barrow (N'jie dk. 84), Manaj (Hakan Arslan dk. 89)

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan (Mamadou dk. 90), Ali Yaşar (Coly dk. 45), Vorobjovas (Özcan Şahan dk. 90), Muammer Sarıkaya, Loshaj (Muhammet Berkay Teke dk.90), Ethemi, Ndao, Jackson (Emir Kaan Gültekin dk. 77)

Goller: Manaj (dk. 86)(Sivasspor)

Sarı kartlar: Vorobjovas, Coly (İstanbulspor)

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