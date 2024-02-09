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Spor

Sivasspor, Çaykur Rizespor mesaisinde

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde sürdürdü.

AA9 Şubat 2024 Cuma 16:10 - Güncelleme:
Sivasspor, Çaykur Rizespor mesaisinde
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma koşusuyla başladı.

Daha sonra açma ve germe hareketleri yapan futbolcular, taktik çalışmayla antrenmanı sürdürdü.

Sivasspor'un dün renklerine bağladığı Özbek oyuncu Azizbek Turgunboev de kırmızı-beyazlı ekiple ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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