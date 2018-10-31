Sivasspor deplasmanda Bodrumspor'a 2-1 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında 2. Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor bir sürprize imza attı. Bodrumspor sahasında, Süper Lig temsilcisi Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Bodrumspor, konuk ekipten Rybalka'nın 13. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 82. dakikasında Cem'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Bodrum ekibi karşısında Sivasspor'un 90+5'inci dakikada Kone ile bulduğu gol konuk takıma yetmedi ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Mehmet Kısal (xx), Samet Çavuş (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xxx) - Muhammet Özkal (xxx), Muhammet Aran (xxx) Orhan (xxx), Hüseyin (xx) (Dk. 83 Erkan), Ozan (xx) (Dk. 77 Cem xx), Harun (xxx), Medeni (xx), Seyid Ahmet (xxx), Samet (xx) (Dk. 68 Emre xx), Göksu (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (x) - Papp (x), Bjarsmyr (x), Braz (xx), Uğur (x), Rybalka (x), Medjani (xx), Erdoğan (x) (Dk. 90 Serkan), İlker (x) (Dk. 60 Emre x), Torje (xx), Cyriac (x) (Dk. 68 Kone xx)
GOLLER: Dk. 13 (KK) Rybalka, Dk. 82 Cem (Bodrumspor) - Dk. 90+5 Kone (Sivasspor)
SARI KART: Fırat, Seyid Ahmet (Bodrumspor)
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