Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Denizlispor, evinde Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Ligin zirvesini zorlayan Sivasspor, zor günler geçiren Denizlispor'a karşı deplasmanda 2-0 kazanarak yükselişini sürdürdü.

Konuk ekip Sivasspor, 41. dakikada Hakan Arslan ile 1-0 öne geçerken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Denizlispor beraberliği ararken konuk ekip Sivasspor duraklamalarda rakibinin fişini çekti. 81. dakikada oyuna dahil olan Arouna Kone, 90+1'de attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Denizlispor deplasmanından 2-0'lık galibiyet ve 3 puanla döndü.

Bu sonucun ardından Sivasspor ligde 18 puana ulaşırken Denizlispor ise 11 puanda kaldı.

Öte yandan ligin ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden ve ardından iç sahada galibiyete hasret kalan Denizlispor bu maçta da galibiyet yüzü göremedi.