7 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Sivasspor, Erzurumspor FK mesaisinde

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

7 Ağustos 2025 Perşembe 13:13
ABONE OL

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan kırımızı beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum'a gidecek.

Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

