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Spor

Sivasspor, Erzurumspor maçına hazır

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Eylül 2020 Cumartesi 16:30 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 16:30
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Daha sonra top kampa, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

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