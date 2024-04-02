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Spor

Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

AA2 Nisan 2024 Salı 09:52 - Güncelleme:
Sivasspor evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

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