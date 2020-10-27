İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2020 Salı / 10 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1499
  • EURO
    9,6243
  • ALTIN
    498.404
  • BIST100
    1142.02
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor evinde galibiyeti ve golü unuttu
Spor

Sivasspor evinde galibiyeti ve golü unuttu

Süper Lig'de dün sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, evindeki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

AA27 Ekim 2020 Salı 11:22 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:22
ABONE OL

Ligin ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile iç sahada golsüz berabere kaldı.

Ligde 6. haftada dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, iç sahadaki 3 maçta galibiyet elde edemedi.

Bu karşılaşmalarda gol de atamayan Sivasspor, kalesinde ise 4 gol gördü.

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 17 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle önemli bir başarı yakalayan kırmızı-beyazlılar, bu sezon 4. haftasını maç yapmadan geçtiği ligde iç sahada beklenen performansı gösteremedi.

Sivas ekibi, deplasmanda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.