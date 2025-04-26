Sivasspor evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede 62. dakikada Uros Radakovic, Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Sivasspor'da bu kez Rey Manaj sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Sivasspor, evinde oynadığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Sivasspor, 34 puana yükseldi. Yiğidolar, maç fazlasıyla birlikte düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sıraya yerleşti.

3 maç sonra ilk kez mağlup olan Antalyaspor ise 40 puanda kaldı ve 12. sırada konumlandı.

İŞTE SÜPER LİG'DE ATEŞ HATTINDA SON DURUM

15- Sivasspor: 34 puan

16- Alanyaspor: 34 puan (2 maçı eksik)

17- Bodrum FK: 34 puan (1 maçı eksik)

18- Hatayspor: 19 (Küme düştü)

19- Adana Demirspor: -2 puan (Küme düştü)

Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise Konyaspor'u konuk edecek.