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Spor

Sivasspor, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetimde devam etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
Sivasspor, Fatih Karagümrük mesaisini sürdürüyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile EMS Yapı Sivasspor 11 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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