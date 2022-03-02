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Spor

Sivasspor, Fatih Karagümrüklü Fabio Borini için ''geçmiş olsun'' mesajı yayımladı

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Sivasspor, konuk ekipte sakatlanan Fabio Borini için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:47
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 1-0 mağlup ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ün maç sırasında sakatlanan futbolcusu Fabio Borini için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fabio Borini'nin bir an önce sağlığına kavuşması temenni edilen açıklamada, "Demir Grup Sivasspor'umuz ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında bugün oynanan mücadelenin 43. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Fabio Borini'ye 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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