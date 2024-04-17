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Spor

Sivasspor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor

Sivasspor pazartesi günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam ediyor.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Sivasspor, Fenerbahçe mesaisine devam ediyor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanında basın mensuplarına açıklamada bulunan kaleci Dorde Nikolic, ligde geçen hafta Trabzonspor'a karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini kaydetti.

Takım olarak iyi savunma yaptıklarını aktaran Nikolic, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Ligde bu hafta Fenerbahçe ile zor bir maça çıkacaklarını belirten Nikolic, "Çok büyük ve zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tabii ki iyi bir sonuç odaklı oynayacağız." diye konuştu.

Performansıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Nikolic, "Trabzon'da elimden gelenin en iyisini yaptım. Takıma 3 puan kazandırmak için kendi kısmıma düşen katkıyı vermeye çalıştım. Performansımı bu şekilde ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan futbolcular, yarı saha çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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