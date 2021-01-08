Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

AA 08 Ocak 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 17:08

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.