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Spor

Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

AA08 Ocak 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 17:08
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede, hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

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