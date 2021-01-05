Sivasspor kaçtı, Yeni Malatyaspor kovaladı

05 Ocak 2021 Salı 18:39 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 18:39

Süper Lig'in 17'nci haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Tetteh ceza sahasında topla buluştu. Kaleciyi de çalımlayan Tetteh'in vurduğu şutu savunma engelledi.

11'inci dakikada ceza sahası içinde topu alan Hakan Arslan, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı.

17'nci dakikada ceza sahası dışında Robin Yalçın'ın yaptığı ortaya yükselen Erdoğan'ın vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

22'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ceza sahasına gönderdiği pasta topu alan Gradel vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

25'inci dakikada ceza sahası içinde Issam'ın ortasında Fofana gelişine voleyi vurdu ve top ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine gönderilen ortaya iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-2.

İlk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakika altıpas üzerinde Tetteh savunma oyuncularına geride bırakarak pasını Kubilay'a gönderdi. Kubilay'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kale direğinin dibinden auta çıktı.

61'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunu kaleci Uğur çeldi. Pozisyonu takip eden Tetteh, önüne düşen topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

83'üncü dakikada savunma oyuncularına çalımlar atarak ceza sahası yayının önüne gelen Issam'ın şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlik ile noktalandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Ahmed Ildiz (Dk. 87 Olcay Şahan), Acquah (Dk. 80 Umut Bulut), Adem Büyük, Tetteh, Fofana (Dk. 65 Lukoki), Topalli (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 67 Jorge Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+2 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 80 Kayode), Yatabare

Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 25 Fofana, Dk. 63 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace, Dk. 53 Acquah (Yeni Malatyaspor), Dk. 30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)