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Spor

Sivasspor: Kazandığımız için mutluyuz

Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir, Beşiktaş galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Seyir zevki güzel bir maç oluşundan ötürü hem Beşiktaş'ı hem de kendi takımımızı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz' dedi.

IHA28 Ocak 2024 Pazar 20:16 - Güncelleme:
Sivasspor: Kazandığımız için mutluyuz
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor'da Yardımcı Antrenör Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mahir, "Seyir zevki güzel bir maç oluşundan ötürü hem Beşiktaş'ı hem de kendi takımımızı tebrik ediyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz ve bu yoğun tempodan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Maçta ikinci yarı Beşiktaş iyi bir performans sergiledi. Tüm bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"HOCAMIZ KIRMIZI KARTLA ATILDI MAALESEF"

'Teknik Direktör Bülent Uygun'un maçtan atılması olayı nasıl gerçekleşti?' sorusuna ise Ömer Faruk Mahir, "Hakemler konusunda yorum yapmak aslında hiç konuşmak istediğim bir alan değil. Pozisyonların gözümüzün önümüzde olması gerginliğe neden oluyor. Bizde tabii ki hakkımızı savunacağız. Bunu savunacak isim de Bülent Uygun'dur. Hocamız kırmızı kartla atıldı maalesef" diye cevap verdi.

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