İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2024 Çarşamba / 7 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1373
  • EURO
    32,7702
  • ALTIN
    1960.44
  • BIST100
    8029.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor, kupa maçına hazır

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda karşılaşmasında mücadele edeceği Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 15:53 - Güncelleme:
Sivasspor, kupa maçına hazır
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.