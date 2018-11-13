Sivasspor maçında göz dolduran Güven Yalçın'ın aylık kazancının 8 bin euro olduğu öğrenildi

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın kazandığı para ise ayda sadece 8 bin euro.

Milyon avrolar kazanan ağabeylerin yanında hırsla top koşturan ve Sivasspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golüne imza atan 19 yaşındaki oyuncu, taraftarların da bu aralar en çok destek verdiği isim olarak dikkat çekiyor.

Güven Yalçın sezon başında Leverkusen'den 100 bin euro karşılığında transfer edilmişti.

(Türkiye)