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Spor

Sivasspor, Murat Paluli'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, son olarak Göztepe'de forma giyen Murat Paluli'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, en son Göztepe forması giyen Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan başkan Mecnun Otyakmaz, Ahmet Oğuz ile yolların ayrılmasının ardından boşalan sağ bek mevkisine Murat Paluli'yi transfer ettiklerini söyledi. Yeni sezondaki ilk transfer olan Murat Paluli'nin sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Otyakmaz, "Murat Paluli'ye kulübümüze hoş geldin diyoruz. Önümüzde çok önemli maçlarımız var, ülkemizi temsil edeceğimiz karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla çok önemli bir mevki" dedi.

Otyakmaz, Paluli'nin takıma çok önemli katkılarının olacağına inandığını ifade etti.

Murat Paluli ise büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kırmızı-beyazlıların hedeflerine katkı sunmak istediğini dile getiren Murat Paluli, "Sivasspor camiası olarak Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Murat Paluli, kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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