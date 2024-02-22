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Spor

Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu

Süper Lig'in 27.haftasında Sivasspor ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek.

IHA22 Şubat 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan oldu
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Pendikspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak. Pakkan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

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