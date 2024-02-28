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Spor

Sivasspor, rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor

Süper Lig'de son haftalardaki çıkışını sürdürmek isteyen Sivasspor, 28. haftada karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 18:39 - Güncelleme:
Sivasspor, rakibi Kasımpaşa'ya hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa ile Sivasspor 1 Mart Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

MİNİK YİĞİDOLAR'DAN TAKIMA MORAL ZİYARETİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan İsmail Işık Anaokulu öğrencileri teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcularla bir araya geldi. Anaokulu öğrencileri el emekleriyle yaptıkları Sivasspor konulu resimleri Uygun'a hediye etti. Minik Yiğidolar, tezahüratları ile sporculara sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Uygun ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, minik Yiğidoları maçlara davet etti.

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