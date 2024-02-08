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Spor

Sivasspor, rakibi Rizespor'a hazırlanıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde başladı.

IHA8 Şubat 2024 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
Sivasspor, rakibi Rizespor'a hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Mijo Caktas, ise takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor 11 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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