Sivasspor, Rizespor maçına hazır

AA 21 Aralık 2021 Salı 15:56 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:56

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.