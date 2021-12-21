İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,044
  • EURO
    14,8832
  • ALTIN
    750.129
  • BIST100
    1911.95
Spor

Sivasspor, Rizespor maçına hazır

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA21 Aralık 2021 Salı 15:56 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:56
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma, açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, yarın saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.