Sivasspor sahasında coştu! 4 golle 3 puanı kaptı

Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maçta kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Pendikspor, 16. dakikada Gökcan Kaya'nın attığı golle öne geçti. Sivasspor, bu gole 26. dakikada Queensy Menig ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 59. dakikada Caner Osmanpaşa ile öne geçti. 69. dakikada ise sahneye Rey Manaj çıktı ve Sivasspor'u 3-1 öne taşıdı. Manaj, Pendikspor maçındaki golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Sivasspor, uzatma dakikalarında Fode Koita'nın attığı golle sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Bartuğ Elmaz, 6. dakikada sakatlandı. Omzu çıkan Bartuğ Elmaz hastaneye kaldırıldı. Sivasspor'da sakatlanan Bartuğ yerine 8. dakikada Charilaos Charisis oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 37'ye yükseltti. Üst üste 3. yenilgisini alan Pendikspor, 26 puanda kaldı.

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyuna devam edemedi. Omzundan sakatlanan Bartuğ Elmaz, oyun alanına çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

10. dakikada kaleci Erdem Canpolat'ın uzaklaştırmak istediği top, N'Jie'nin önünde kaldı. N'Jie'nin sert şutunda, Erdem Canpolat son anda topu kornere çeldi.

16. dakikada Pendikspor 1-0 öne geçti. Thiam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Gökcan Kaya, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi.

24. dakikada Ndiaye'nin ara pasında ceza sahası içinde Gökcan Kaya'nın yaptığı vuruşta, top kale direğinin yanandan auta çıktı.

26. dakikada Sivasspor skoru 1-1 yaptı. Charisis'nin pasıyla topla buluşan Menig, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

33. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar ilerleyen Ndiaye'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)