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Spor

Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'e başlayacak.

AA21 Nisan 2024 Pazar 11:28 - Güncelleme:
Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de yarın ki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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