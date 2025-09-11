İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Sivasspor, Sarıyerspor mesaisinde

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sarıyerspor ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını sürdürdü.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 19:36 - Güncelleme:
Sivasspor, Sarıyerspor mesaisinde
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyerspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel maçla tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Aaron Appindangoye de antrenmanda yer aldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

