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Spor

Sivasspor seriyi 5 maça çıkardı!

Dün sahasında Prendikspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Sivasspor galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Sivasspor seriyi 5 maça çıkardı!
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Ligde son olarak 22. haftada deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Beşiktaş maçını 1-0 kazanarak, yenilmezlik serisini başlattı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Sivasspor, 25. haftada iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 27. haftada ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

Sivasspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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