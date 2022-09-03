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Spor

Sivasspor-Slavia Prag maçı biletleri satışta! İşte bilet fiyatları

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu maçında 8 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

IHA3 Eylül 2022 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
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Biletler ile ilgili kulüpten yapılan açılamada şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşma için PDF ve e-bilet satışı yapılmaktadır. Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarlar, biletin PDF çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabileceklerdir. E-bilet satışı tüm Passolig kartlarına açıktır. Kombineler tüm Avrupa maçlarında geçerli olacaktır. Engelli tribün biletleri Sivas merkez Passolig gişelerinden ve maç günü stadyum gişelerinden alınabilir."

Bilet fiyatları ise şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 180 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Bayan Tribün: 30 TL

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