İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8934
  • EURO
    6,5407
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    122886
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan araç şarampole yuvarlandı
Spor

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan araç şarampole yuvarlandı

Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

20.01.2020  10:24 - Güncelleme: 20.01.2020  10:24

Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kazada 4 oyuncu yaralanırken, yaralı oyuncuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.

Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır.

Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir."

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den kritik Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

Zamanı geldi
Zamanı geldi

Zamanı geldi

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Türkiye'den İsrail'e cevap!

Türkiye'den İsrail'e cevap!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.