20.01.2020 10:24 - Güncelleme: 20.01.2020 10:24

Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir."

Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kazada 4 oyuncu yaralanırken, yaralı oyuncuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.