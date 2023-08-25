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Spor

Sivasspor, taraftarından destek bekliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek Sivasspor'da taraftarın maça ilgi göstermemesi camiayı üzüyor.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 18:31 - Güncelleme:
Sivasspor, taraftarından destek bekliyor
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında cumartesi günü saat 21.45'te sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk edecek Sivasspor'da taraftarın maça ilgi göstermemesi camiayı üzüyor.

Perşembe günü 120 ile 200 lira arasında satışa çıkan biletlere taraftarın ilgi göstermedi öğrenildi. Maça 1 gün kale sadece 700 bilet satıldı.

1 haftadır Sivaslı ünlüler başta olmak üzere, birçok sevilen ses ve sinema sanatçılarına kulübün resmi sosyal medya hesaplarından maça çağrı daveti yaptıran yönetim kurulunun satılan bilet sayısından dolayı bir hayli üzgün olduğu aktarıldı.

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