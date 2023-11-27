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Spor

Sivasspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu

Bugün saat 20.00'da Sivasspor-Trabzonspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

IHA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
Sivasspor-Trabzonspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Serkan Tokat oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. Tokat'a AVAR'da Emre Malok ve İlker Takpak eşlik edecek.

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