Sivasspor, üç puanı son dakikalarda aldı!

Süper Lig'in 31. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Rey Manaj kaydetti. Rey Manaj, bu golle birlikte ligdeki 16. golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 41'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 30 puanda kalarak ateş hattından uzaklaşamadı.
Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.