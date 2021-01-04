Sivasspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır

AA 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:45 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:45

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kampa, pas ve pres çalışan futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından Malatya'ya gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında yarın saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak.