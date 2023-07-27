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Spor

Sivasspor, yeni sezona hazırlanıyor

EMS Yapı Sivasspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Sivasspor, yeni sezona hazırlanıyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5-2 minyatür kale maç oynayan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale oyun ile günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

  • EMS Yapı Sivasspor
  • Erzurum
  • Yüksek İrtifa Kamp Merkezi

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