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Spor

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kuapsı'nda karşılaşacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA15 Ocak 2024 Pazartesi 16:49 - Güncelleme:
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası hazırlıklarına başladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyun, pas çalışmaları ve yarı sahadaki çift kale maçla sona erdi.

Ligde dün oynanan Yılport Samsunspor maçında 90 dakika oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Ankara Keçiörengücü, 18 Ocak Perşembe günü saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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