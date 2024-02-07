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Spor

Sivasspor'a Hırvat orta saha

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 31 yaşındaki Hırvat orta saha Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
Sivasspor'a Hırvat orta saha
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Hırvat futbolcu Mijo Caktas'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mijo Caktas ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Mijo Caktas, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Son olarak ülkesinde NK Osijek forması giyen Mijo Caktas, kariyerinde 371 maça çıktı, 134 kez gol sevinci yaşadı.

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