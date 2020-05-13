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Spor

Sivasspor'a koronavirüs testi

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs DG Sivasspor'u da hızlı önlemler almaya itti. Yiğidolar'a 16 Mayıs Cumartesi günü koronavirüs testi yapılacak.

IHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:42 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:42
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Şampiyonluğun en büyük adaylarından DG Sivasspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Edinilen bilgiye göre Sivasspor’da futbol takımı teknik ekibine ve oyunculara yeni tip koronavirüs testi yapılacak. Sivasspor yönetimi, 16 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan antrenman öncesi Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde; futbolculara, teknik heyete ve tüm personele koronavirüs testi daha yaptırma kararı aldı.

Çıkan sonuçlara göre antrenman programı yeniden şekillenecek.

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