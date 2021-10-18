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Spor

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Adana Demirspor ile mücadele edecek olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

DHA18 Ekim 2021 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 20:37
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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