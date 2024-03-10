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Spor

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA10 Mart 2024 Pazar 14:56 - Güncelleme:
Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise dayanıklılık koşuları ile orta şut çalışması gerçekleştirdi.

Ligde dün oynanan Corendon Alanyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yarın izin yapacak Sivasspor, 12 Mart Salı günü maçın hazırlıklarına devam edecek.

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