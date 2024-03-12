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Spor

Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA12 Mart 2024 Salı 17:17 - Güncelleme:
Sivasspor'da Adana Demirspor mesaisi devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular pas ve pres çalışmaları yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, çalışmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Fode Koita, idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun geri kalanında ligde daha yukarıları hedeflediklerini ve daha iyi yerlere gelmek istediklerini söyledi.

Ligde yakaladıkları yenilmezlik serisini bozdukları için üzgün olduklarını belirten Koita, "Aslında güzel bir seri yakalamıştık ama evimizde Corendon Alanyaspor maçında mağlubiyet geldi. Şimdi bütün odağımız Yukatel Adana Demirspor maçında olacak." dedi.

Performansının da günden güne arttığını aktaran Koita, "Ligin geri kalanında da performansımı artırıp, ekibe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Önümüzdeki maçlarda da daha iyi performans göstererek takımımıza puanlar kazandırıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Geçtiğimiz zamanlarında bize destek oldular, bundan sonraki süreçte de bize destek olmaya devam etsinler. Onlarla beraber bir mucizeye imza atalım." ifadelerini kullandı.

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