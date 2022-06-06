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Spor

Sivasspor'da Ahmet Oğuz'un yerine Murat Paluli geliyor

Ahmet Oğuz'un Konyaspor'a transferi sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sivasspor, Göztepe ile sözleşmesi sona eren Murat Paluli ile anlaşmak üzere.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sivasspor'un, en son Göztepe forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Murat Paluli transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın bizzat istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Paluli transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

İskenderunspor, BB Erzurumspor, Hatayspor, Göztepe gibi takımlarda görev yapan Murat, geçen sezon 24 maçta 1 asistle oynadı.

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