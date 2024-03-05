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Spor

Sivasspor'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA5 Mart 2024 Salı 14:31 - Güncelleme:
Sivasspor'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman dar alan oyunlarla sona erdi.

Sivasspor ile Alanyaspor 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

SİVASSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 28 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalardan 38 puan toplayarak 9. sırada yer aldı.

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