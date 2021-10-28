Sivasspor'da Altay mesaisi

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 14:28 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:28

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor bugün öğleden sonra İzmir'e gidecek ve yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlılarını tamamlayarak kampa girecek.

Altay ile Demir Grup Sivasspor, 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Erkan Özdamar düdük çalacak.