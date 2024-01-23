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Spor

Sivasspor'da Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA23 Ocak 2024 Salı 14:12 - Güncelleme:
Sivasspor'da Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sona erdi
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün karşılaşmanın oynanacağı Antalya'ya gidecek.

Bitexen Antalyaspor ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

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