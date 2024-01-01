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Spor

Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi! Resmi açıklama geldi

Sivasspor, Servet Çetin'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Bülent Uygun'un getirildiğini açıkladı.

1 Ocak 2024 Pazartesi 00:09 - Güncelleme:
Sivasspor'da Bülent Uygun dönemi! Resmi açıklama geldi
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Sivasspor, Servet Çetin'den boşalan teknik direktörlük görevine daha önce de takımda görev yapan Bülent Uygun'u getirdiğini açıkladı.

Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

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