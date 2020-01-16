16.01.2020 22:19 - Güncelleme: 16.01.2020 22:19

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando'nun sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün doktoru Burak Ayyıldız, kulübün internet sitesinde sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi.

Fernando Andrade'nin Antalya'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlandığını belirten Ayyıldız, futbolcunun tedavisinin devamı için Portekiz'e gönderildiğini aktardı.

Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin 4 hafta sürmesinin planlandığını vurguladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sakatlanan savunma oyuncusu Marcello Goiano’nun ise sağ ayak bileğinde bağ gerilmesi ve hafif ödem oluştuğunu belirten Ayyıldız, oyuncunun tedavisinin tamamlandığını ve yarın takımla çalışmalara katılmasının planlandığı aktardı.

Ayyıldız, defans oyuncusu Aaron Appindangoye'nin de kupa maçında sakatlandığını anımsatarak, "Sağ arka üst adalesinde hafif ağrı oluşan oyuncumuzun tedavisi tamamlandı. Aaron Appindangoye'nin de yarın takımla çalışmalara başlaması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu Emre Kılınç'ın da kupa maçında yaşadığı sakatlık hakkında bilgilendirme yapan kulüp doktoru Burak Ayyıldız, şunları kaydetti:

"BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan sporcumuz Emre Kılınç'ın daha önce sporcu fıtığı ameliyatı geçirdiği sol kasık üst kısmında gerilmeye bağlı hafif ağrı oluştu. Yapılan kontrolleri neticesinde oyuncumuz bugün antrenmanda yer aldı."