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Spor

Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 6. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kırmızı beyazlı ekip teknik direktör Servet Çetin yönetiminde çalışmalarına başladı.

AA19 Eylül 2023 Salı 16:15 - Güncelleme:
Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı mesaisi başladı.
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SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sınırlı alan oyunu ile sona erdi.

Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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