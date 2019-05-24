Sivasspor'da Emre Kılınç ameliyat edildi
Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Emre Kılınç, ameliyat oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile yapılan maçta sakatlanan Demir Grup Sivasspor'un genç oyuncusu Emre Kılınç, ameliyat edildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, özel bir hastanedeki kontrollerinde kasık fıtığı tespit edilen Emre Kılınç'a, laparoskopik çift taraflı kasık fıtığı onarımı yapıldığı aktarıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Melih Paksoy, operasyonun başarılı geçtiği, sporcunun en kısa sürede sahalara dönebileceğini belirtti.
(AA)
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