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Spor

Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı öncesi 3 sakat

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılarda Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie'nin sakatlığı bulunuyor.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Sivasspor'da Esenler Erokspor maçı öncesi 3 sakat
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Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Esenler Erokspor'u konuk edecek.

Türkiye Kupası'nın son sahibi kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 15.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda TFF 2. Lig Beyaz Grup Temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Kırmızı-beyazlılarda Esenler Erokspor maçı öncesinde futbolcular Leke James, Aaron Appindangoye ve Clinton N'jie'nin sakatlığı bulunuyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunda finalde Kayserispor ile İstanbul Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan Sivasspor, normal süresi 1-1 biten maçın uzatmalarında rakibini 3-2 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

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